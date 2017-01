Affärsliv24. Reklambyrån Vinter, med kontor i Umeå, har nominerats till Årets byrå.

Byrån har nominerats i klassen 25–50 miljoners omsättning, skriver Affärer i Norr.

Vinter har tidigare vunnit utmärkelsen Årets byrå vid två tillfällen, 2012 och 2015.

I årets tävling ställs Vinter mot reklambyråerna Change, Ellermore, FCB Fältman & Malmén, Futurniture, Strateg, TBWA och We Are More.

Priset delas ut av analysföretaget Regi.