Nybildade bolag vecka 3

Enskilda firmor

Norrlandsexperten, Robertsfors. I: Olof Joakim Boström, Robertsfors. V: Försäljning, montage och service av luftvärmepumpar, konsultverksamhet inom ventilation och industri, reparation av fordon, uthyrning av maskiner, fordon och chaufför samt därmed förenlig verksamhet.

Get The Look by Sara, Vännäsby. I: Sara Carina Josefin Norrman, Vännäsby. V: Gör ögonfransförlängning och spraytan.

M.Nilsson Konsult i Saxnäs, Marsfjäll. I: Mattias David Nilsson, Marsfjäll. V: Konsultverksamhet inom fiske-, jakt- och naturturism. Guideverksamhet. Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Hevahe, Umeå. I: Hans Gustav Jonathan Fastborg, Umeå. V: Medieproduktionsbolag som arbetar främst med ljudmediet men kan även involvera andra typer av medier. Det är en kommersiell verksamhet som kommer leta företag och andra organisationer för samarbete och hitta sponsoravtal.