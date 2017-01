Umeåbo släpper nytt i Berlin

Affärsliv24. Den 17–19 januari arrangeras modeveckan i Berlin och utställningen SEEK Premium med hela 1000 varumärken. Umeåföretaget Rivia Sports deltar och lanserar i samband med mässan sin senaste kollektion, Graphic Jungle.

– Hittills är det här den största mässan vi närvarat vid och det känns superroligt och spännande att få vara här. Under den inledande dagen har vi fått mycket bra feedback på varumärket, våra plagg och vår nya kollektion, säger Umeåbon Rivia Oliveira.

Hennes nya kollektion har en streetigare look med en hel del prints.

– Till skillnad från tidigare har vi valt något dovare färger. Vi har fått god respons på våra tidigare prints och de lever vidare tillsammans med den nya kollektionen, säger Rivia Oliveira.

Mönstren är skapade tillsammans med Umeådesignern Stina Nyström.

– Vi hoppas att deltagande på SEEK Premium bidrar till fler återförsäljare internationellt och feedback till att fortsätta utveckla varumärket. Vi har redan knutit många bra kontakter för framtiden, säger Rivia Oliveira.

Andra svenska företag på utställningen är exempelvis Tiger of Sweden, Casall J Lindeberg, New Black och Hysteria by Happy Socks.

I höstas togs Rivia Sports in som en del av Stadiums nya konceptsatsning – Stadium Pulse.