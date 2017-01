Umeåbolag tar in investering på sex miljoner

Affärsliv24. Umeåbolaget Smart Video tar in sex miljoner i bolaget för att nå fler med sin videolösning för e-handeln.

Dela på facebook

Dela på LinkedIn

Startup-bolaget Smart Video från Umeå har tagit in sex miljoner kronor från Partnerinvest Norr och riskkapitalbolaget Nascent Invest. Partnerinvest Norr går in med ett lån på två miljoner medan Nascent Invest investerar fyra miljoner i bolaget. Samtidigt går Norrlandsfonden in med tre miljoner i lån. Pengarna ska användas till att expandera bolagets försäljning och till fortsatt produktutveckling.

Smart Video har sin grund i Umeåföretaget Codemill som levererar digitala videolösningar till stora internationella kunder som BBC och the Guardian News and Media. Ur Codemill har Smart Video avknoppats med en produkt som riktas mot e-handelsföretag och publicister.

Smart Video erbjuder en annonsteknologi (adtech software) för effektivare videoannonsering i digitala kanaler – i syfte att öka kundernas onlineförsäljning av sina produkter och tjänster.

– Smart video använder sig av maskininlärning för att automatiskt och datadrivet tolka information i en videofilm. Baserat på videons innehåll och kunskap om besökaren presenteras relevanta erbjudanden och kampanjer för besökaren samtidigt som denna tittar på videon vilket ökar kundernas onlineförsäljning. Smart Video använder sig av teknologier i utvecklingens framkant på ett smart sätt, säger Lena Fridlund Forsgren, Investment Manager på Partnerinvest.

– Kombinationen av banbrytande forskning, duktiga utvecklare, ett bevisat entreprenörskap samt en växande marknad gjorde att vi ville inleda ett långsiktigt samarbeta med Smartvideo, säger Erik Gozzi, Investment Manager på Nascent Invest.

Smart Videos kunder återfinns inom både B2B- och B2C-segmenten. Enligt ett pressmeddelande från företaget vittnar båda segmenten om ökad försäljning och ökad konvertering vid användning av lösningen.

– Vi är väldigt glada över att ha fått in Partnerinvest och Nascent Invest som nya delägare, säger Johanna Björklund, vd i Smart Video och i fjol utsedd till en av Sveriges mest innovativa entreprenörer. Nu ska vi fokusera på att bearbeta fler kunder och ta den ledande positionen inom vår nisch.