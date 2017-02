Telia köper upp känt Umeåbolag

Affärsliv24. Telia köper det framgångsrika Umeåbolaget Fältcom som en del i en satsning på smarta städer, rapporterar Infotech Umeå.

Anledningen till köpet är att smarta städer med uppkopplade enheter via Internet of Things har blivit allt hetare. Fältcom är ett av de ledande företagen inom området och har haft en betydande framgång i USA där bland annat lokalbussar kopplas upp via Fältcoms teknik.

Brendan Ives, chef för Telia Companys enhet för nya affärsmöjligheter, ser Umeåbolaget som ett viktigt förvärv.

– Fältcom som är marknadsledande i Skandinavien har nyligen skördat internationell framgång. Kombinationen av bra produkter och tjänster, begåvade och passionerade människor kommer att positionera oss som den ledande tjänsteleverantören inom smart kollektivtrafik samtidigt som vi lägger grunden för fortsatt expansion inom smarta transporter, logistik och smarta städer, säger han i ett pressmeddelande.

Fältcom grundades 1998 och har cirka 40 anställda. Företagets system gör det möjligt för kunder att följa och kontrollera enheter från en plats på jordklotet till en annan. Fältcom har i dag över 160 000 installationer, varav 40 000 online, i byggnader, fordon och kundanpassade Internet of Things-lösningar.

Företaget är marknadsledande i Skandinavien för mobila plattformar på bussar och alla fartkameror i Sverige är utrustade med Fältcoms teknologi. För 2016 visar preliminära siffror på intäkter på 83 miljoner kronor för Fältcom.

– Fältcom och Telia Company delar tron på att öppna plattformar och ekosystem är avgörande för att kunna realisera de oändliga möjligheterna med IoT. Med vår marknadsledande position är vi mycket förväntansfulla över att bli en del av Telia Company. Tillsammans kommer vi att stärka vår position och öppna för betydande tillväxtpotential och även öka farten i värdeskapandet för våra kunder och partners, säger Mikael Långström, vd för Fältcom.