Läns-vd:n fick 35 000 kronor – per dag

Affärsliv24. Bolidenaktien gick upp 66 procent under 2016. Bolidens vd Lennart Evrell gick inte lottlös heller. Hans totala ersättningar under året gick upp 15,9 procent till 12,733 miljoner kronor, vilket motsvarar närmare 35 000 kronor – per dag.

Dela på facebook

Dela på LinkedIn

2015 fick Evrell totalt 10,986 miljoner kronor i lön, förmåner, pensionsavsättning och övriga ersättningar.

2016 var grundlönen 7,3 miljoner kronor, den rörliga ersättningen 2,699 miljoner kronor, pensionsavsättningen 2,555 miljoner kronor och övriga ersättningar 179 000 kronor. Totalt 12,733 miljoner kronor eller 34 885 kronor i ersättning varje dag året runt.

Det framgår av företagets årsredovisning som publicerades på torsdagsmorgonen.

Grundlönen ökade med 298 000 kronor eller 4,2 procent.

För vd är den rörliga ersättningen maximerad till 60 procent av grundlönen.

Övriga fyra personer i koncernledningen blev inte heller lottlösa. Till dem utbetalades totalt 15,670 miljoner kronor under 2016 en minskning med 1,463 miljoner kronor jämfört med 2015.

Förklaringen till skillnaden är att företaget 2015 tog en engångskostnad ”för förändringar i koncernledningen”

För personalen finns sedan tio år ett vinstandelssystem som är baserat på räntabilitet på sysselsatt kapital. Vid 8 procent betalas vinstandelar ut och vid 18 procent nås taket på 30000 kronor. 2016 får varje heltidsanställd 19770 kronor att jämföra med 6390 kronor året innan.

Medlen kan tidigast utskiftas till de anställda efter tre år. Varje års tilldelning placeras i likvida räntebärande tillgångar och aktier i Boliden.

Dessa var Bolidens största aktieägare vid årsskiftet:

Norges Bank 5,1 procent

Black Rock 5,0 procent

Vanguard 3,3 procent

AMF Försäkring & Fonder 2,8 procent

Swedbank Robur Fonder 2,8 procent.

Bolidens bolagsstämma hålls den 25 april i Aitik, Gällivare. Samma dag kommer delårsrapporten för det första kvartalet att presenteras.

Boliden hade 2016 5500 anställda och omsatte cirka 40 miljarder kronor.

Lars Andersson/Norran Affärsliv