Slutspurt i tävlingen – snart sista dagen

Affärsliv24. Fredagen den 17 mars är sista dagen att lämna in sin affärsidé till tävlingen AB Västerbotten. Vinnaren prisas med ett aktiebolag.

Enligt arrangörerna är ingen idé för liten, för stor eller galen. Och nu går tävlingen in i sitt slutskede – fredagen den 17 mars är sista dagen att lämna in ett bidrag.

– Under de tre veckor som tävlingen hittills pågått har det kommit in många idéer, och blir det som i fjol så blir det en ökning nu under sista veckan, säger NilsGunnar Bergström, projektledare för AB Västerbotten.

Har ni fått in många bra idéer hittills?

– Utan att säga för mycket, vi jobbar ju under tystnadsplikt, men vi har fått in många riktigt bra och intressanta företagsidéer. Men trots att vi redan har många bidrag vill vi ha fler, säger NilsGunnar Bergström.

De fyra bästa bidragen vinner varsitt aktiebolag samt mentorstöd. Vinnarna utses den 26 april i Storuman. Tre bolag utses av en jury och ett av Folkets Röst.