Prisad läns-vd säger upp sig

Affärsliv24. Maria Forsséll, som är en av Skellefteå mest lysande profiler inom näringslivet, har sagt upp sig som vd för företaget BioCool.

– Företaget är inne i en mycket spännande tillväxtresa och nu är det upp till ägarna och styrelsen att bestämma hur det hela ska drivas vidare, säger hon.

– Vi räknar med att Maria ska ta tillbaka sin uppsägning och fortsätta som vd. Under den närmaste månaden ska vi försöka att hitta en lösning där hon kan fortsätta med sitt utåtriktade arbete och inte behöva arbeta så mycket med den administrativa biten, kommenterar BioCools styrelseordförande Olle Heigard.

Han berättar också att man gjort förändringar i styrelsen och plockat in ytterligare ett externt styrelseproffs för att vässa den. Nu ingår tre styrelseproffs i styrelsen tillsammans med representanter för ägarna.

– På fredag har vi ett styrelsemöte där bland annat vd-frågan ska behandlas. Det är inte säkert att vi då kommer i mål men min ambition är att Maria ska fortsätta att leda företaget, betonar Olle Heigard.

Maria Forsséll har under de senaste åren uppmärksammats på många olika sätt för sin insats med att ta bolaget BioCool till en ny nivå. Det senaste i raden av utmärkelser var Grandpriset som hon fick ta emot under Västerbottensveckan i januari. På Alvargalan, som också ägde rum i januari, utsågs hon till Årets Profil och i april 2016 korades Maria av Nasdaq till Årets Kvinnliga Entreprenör i Sverige. Under hennes ledning hamnade företaget i februari 2016 på tidskriften Ny Tekniks 33-lista som innehåller landets mest lovande startups och i maj 2015 vann BioCool Dagens Industris tävling Gasellsprånget.

Produkten BioCool har utvecklas av Skellefteåinnovatören JanOlof Eriksson. När BioCool kommer i kontakt med vatten uppstår en ”syreexplosion” som eliminerar oönskade mikroorganismer som bakterier och virus. Produkten kan både användas för vattenrening och för desinfektion i samband med sjukhusvård. Dessutom nyttjas den inom fotvården.

Lars Westerlund/Norran Affärsliv