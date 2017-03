De tar över travrestaurangen i Umeå

Affärsliv24. Bolaget som driver O´learys i Umeå tar över restaurangen på Umåkers travbana.

– Vi ska tillsammans med travet försöka utveckla verksamheten, säger Peter Sjöström, vd.

Det sker även en förändring inom O´learys befintliga verksamhet som berör restaurangen på ishallen, T3 Center.

Sjöström säger att bolaget tidigare fört diskussioner med travsällskapet om att driva restaurangen och nu har det blivit verklighet.

Restaurangen har plats för cirka 300 gäster samt ytterligare 100 platser i loger. Det finns även en bistro.

– Det är en fantastisk anläggning med stora ytor. Förutom att hålla restaurangen öppen under travdagar får vi möjlighet att bygga på vår portfölj med ytterligare event och företagsbokningar som komplement till vår övriga verksamhet. Det kan exempelvis handla om julbord för att kunna fortsätta med vår vanliga meny på O´learys inne i stan även under julmånaden.

Övertagande sker 1 april så vid V65 på långfredag och V75 den 22 april drivs restaurangen i ny regi.

– Vi sitter med planeringen för V75 just nu och vi har en del nyheter. Bland annat ett företagstält som kommer att sättas upp. Vi kommer även att ta dit olika aktörer från Umeå som får visa upp sig och sin verksamhet.

Förhoppningen är att det blir en dag som lockar 10 000 personer, inte bara traventusiaster, säger Sjöström.

Det är travsällskapet som tidigare drivit restaurangen. Restaurangen kommer att gå under namnet Umåker restaurang. I nuvarande planer ingår inte att ha lunchservicering.

Sedan 2012 heter restaurangen i T3 Center O´learys, men det är snart slut med det.

– Med det kök som är där har vi inte möjlighet att leverera den produkt vi vill och vara ett riktigt O´learys med samma meny som inne i stan och så vidare. Då tycker vi att det är bättre att bryta ut restaurangen på ishallen från O´learys.

Istället kommer ägarna att satsa på en annan inriktning. Vad som blir restaurangens nya namn är inte klart.

– Det blir mer inriktat på fest och konferenser, men vi behåller lunchserveringen, säger Sjöström.

Han ser vissa synergieffekter mellan verksamheterna på Umåker och T3 center, bland anant då det gäller personal.

Fyra Våningar i Umeå AB är bolaget som äger O´learys samt Real Juice & Food, Bolaget har 190 personer på lönelistan.