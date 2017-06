Förra veckan meddelade USA:s nyvalda president Donald Trump att de lämnar Parisavtalet.

Beskedet har väckt starka reaktioner världen över.

Och nu ger sig hamburgerkedjan Max in i kritiken. Bakom det hela ligger Richard Bergfors och Christoffer Bergfors som står bakom rubriken: "Dear Burger World, It´s time to act together".

I manifestet skriver Max att de redan 2022 ska hälften av deras meny vara vegetarisk. De uppmanar också sina kollegor och tillika hamburgerkonkurrenter via en sajt att ta del av deras vegetariska recept: "Föreställ er vilken skillnad vi skulle kunna göra tillsammans".

JIMMY LANDSTRÖM / NORRBOTTENS AFFÄRER